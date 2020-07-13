15 Temmuz şehidimiz Seher Yaşar'ın hikayesi

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında bedenlerini vatanları için bombalara siper eden Özel Harekatın kadın kahramanları Ankaralı Seher Yaşar gösterdiği cesaretle isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdı. Seher Yaşar'ın Annesi Dilek Yaşar "FETÖ, kızımı hayattan kopardı. Kızımın eşyaları için bir oda yaptık. Resimleri var ama bir kendisi yok. Onlar etle tırnak gibi arkadaşken birlikte şehit düştü. Bizlerde aileleri olarak onlar gibi etle tırnak gibi olduk. Dosta düşmana karşı daima birlik olacağız, gerekirse vatanımız için çocuklarımız gibi şehit olacağız. Bizler de evlatlarımız gibi bu vatan şehit adayıyız." dedi. Baba Veysel Yaşa ise "Bu millet FETÖ'ye asla fırsat vermez. Evlatlarımız gibi gerekirse şehit düşer ama bu vatanı çakallara bırakmayız" ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında bedenlerini vatanları için bombalara siper eden Özel Harekatın kadın kahramanları Ankaralı Seher Yaşar gösterdiği cesaretle isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdı. Seher Yaşar'ın Annesi Dilek Yaşar "FETÖ, kızımı hayattan kopardı. Kızımın eşyaları için bir oda yaptık. Resimleri var ama bir kendisi yok. Onlar etle tırnak gibi arkadaşken birlikte şehit düştü. Bizlerde aileleri olarak onlar gibi etle tırnak gibi olduk. Dosta düşmana karşı daima birlik olacağız, gerekirse vatanımız için çocuklarımız gibi şehit olacağız. Bizler de evlatlarımız gibi bu vatan şehit adayıyız." dedi. Baba Veysel Yaşa ise "Bu millet FETÖ'ye asla fırsat vermez. Evlatlarımız gibi gerekirse şehit düşer ama bu vatanı çakallara bırakmayız" ifadelerini kullandı.