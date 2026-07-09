Yeditepe Üniversitesi'nde pankart skandalı! Ayetin önüne kapattılar

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan pankart tartışması gündem oldu. Törende, üzerinde Kur'an-ı Kerim'deki Hûd Suresi'nin 112. ayet-i kerimesinde yer alan "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ifadesinin bulunduğu pankartın kaldırılmasını isteyen bir grup öğrenci, talepleri karşılık bulmayınca pankartın önünde durarak yazının görünmesini engellemeye çalıştı. Yaşanan olay sırasında salondan yükselen alkışlar da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.