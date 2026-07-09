NATO Ankara Zirvesi'nde liderlerin beden dili ne anlattı?

Başkent Ankara'da düzenlenen tarihi NATO Zirvesi'nde liderlerin jest ve mimikleri de en az diplomatik temaslar kadar dikkat çekti. Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki samimi diyaloğu, liderlerin beden dili ve yüz ifadeleri üzerinden değerlendirdi. Erdoğan ve Trump'ın yanı sıra diğer liderlerin zirve boyunca verdiği mesajları da analiz eden Ertan, dikkat çeken detayları A Haber canlı yayınında paylaşırken, A Haber Muhabiri Kübra Bal'ın sorularını da yanıtladı.