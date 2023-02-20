20 Şubat 2023, Pazartesi
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MHP'li Lütfi Savaş depreme canlı yayında yakalandı
MHP Adana Milletvekili Lütfi Savaş, katıldığı canlı yayında, Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depreme yakalandı. Savaş'ın içinde bulunduğu binadan süratle çıktığı görüldü.