MHP lideri Devlet Bahçeli’den Tom Barrack’a tepki: Akıl tutulmasıdır!

MHP lideri Devlet Bahçeli’den Tom Barrack’a tepki: Akıl tutulmasıdır!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 11:05
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamalarına sert tepki gösteren Bahçeli, "Görev yaptığı ülkeye politik rota çizme densizliğine heves eden bir sefirin ileri düzeyde akıl tutulmasıdır." ifadesini kullandı.
