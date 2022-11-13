14 Kasım 2022, Pazartesi
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MHP lideri Devlet Bahçeli: Kimse HDP ile ilgili bize parmak sallayamaz
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023'e Doğru Aday Belli Karar Net Elazığ Mitingi'ne katıldı. Bahçeli, Elazığ İstasyon Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Bahçeli, "Seçimlere 7 ay kalmasına rağmen adayları belli değil. Altılı masa sinsi bir tertip içinde" dedi. "Gözümüzde PKK neyse HDP o, HDP neyse CHP aynısıdır" diyen Bahçeli, "Kimse HDP ile ilgili bize parmak sallayamaz" açıklamasında bulundu.