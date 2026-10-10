MHP lideri Bahçeli’den muhalefetin iftira siyasetine sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 24. Dönem Açılış Töreni'nin ardından gündeme dair son derece kritik değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde gündemi meşgul eden fon tartışmaları ve hükümet kabinesindeki bakanların hedef alınmasına sert tepki gösteren Bahçeli; yargı kararı olmadan yöneltilen ithamları "siyasete ihanet" olarak nitelendirirken, 'Terörsüz Türkiye' hedefinde asla geri adım atılmayacağının altını çizdi.