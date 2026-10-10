Jandarmadan 33 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 47 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 33 ilde jandarma ekiplerince havadan ve karadan eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda yakalanan 51 şüpheliden 47'si tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Çalışmalarda 143 araç ile 7 bot ve bot motoru ele geçirilirken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 822 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.