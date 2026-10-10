Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyar TL’ye yaklaştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamuoyunda “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Antalya’da bir iş yerinde yapılan aramada 1 milyar 541 milyon 395 bin TL ele geçirilirken, İstanbul’da daha önce bulunan 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin dolarla birlikte açıklanan nominal toplam yaklaşık 2 milyar 475 milyon TL’ye ulaştı. Ele geçirilen dövizlerin bir bölümünün sahte olabileceği değerlendirilirken, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 8’i tutuklandı. Soruşturma kapsamında paraların kaynağı ve şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor.