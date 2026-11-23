Özgür Özel'e büyükşehir şoku! 14 belediye başkanından 10'u yollarını ayırdı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte yola çıkan 14 büyükşehir belediye başkanından 10'unun mevcut parti yönetimiyle yollarını ayırdığı öne sürüldü. Gönderilen haber metninde, Özel'in belediye başkanlarına yönelik hakaret içerikli olduğu iddia edilen mesajları ve parti içindeki anlaşmazlıkların ayrılıkları hızlandırdığı ileri sürüldü. Ancak söz konusu ayrılıkların kapsamı ve gerekçelerine ilişkin bağımsız doğrulama gerekiyor.