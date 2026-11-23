İçişleri Bakanlığı ve Jandarmadan personel alımı! 9 bin uzman erbaş alınacak

İçişleri Bakanlığı ve Jandarma teşkilatına yeni personel alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı bünyesinde 170 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Başvurular 7-11 Aralık tarihleri arasında alınacak. En az 60 KPSS puanı şartının arandığı alımların yanı sıra Jandarma teşkilatına 9 bin uzman erbaş alınması planlanıyor. Uzman erbaş alımı için son başvuru tarihi ise 7 Aralık olarak belirtildi.