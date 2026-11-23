İstanbul'da lodos ağaçları devirdi! Park halindeki araçlar zarar gördü

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan şiddetli rüzgâr, Şişli, Beşiktaş ve Avcılar'da ağaçların devrilmesine neden oldu. Şişli ve Beşiktaş'ta park halindeki araçların üzerine düşen ağaçlar maddi hasara yol açarken, olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Avcılar'daki Ahmet Yesevi Parkı'nda ise bir ağaç, yayaların yürüdüğü alana doğru devrildi. O sırada bölgede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.