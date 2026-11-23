Yemen'de gerilim tırmanıyor! Husilerden Suudi koalisyonuna karşı saldırı

Kızıldeniz'de gerilim yeniden yükseliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'in Saada, Taiz ve Hudeyde kentlerine saldırılar düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi. Husiler, karşılık olarak Suudi Arabistan'daki Rabığ petrol rafinerisi ile bir radar sistemini hedef aldıklarını öne sürdü. Bölgedeki karşılıklı saldırı açıklamaları, gerilimi yeniden gündeme taşıdı.