Belçika'da hayatı durduran grev! 400'den fazla uçuş iptal edildi

Belçika'da bu yıl 11'incisi düzenlenen ulusal grev ve protestolar, hava yolu ulaşımını ve toplu taşımayı olumsuz etkiledi. Grev nedeniyle 400'den fazla uçuş iptal edilirken, başkent Brüksel'de metro ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. İş bırakan on binlerce kamu çalışanı sokaklara dökülerek protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Göstericiler ile polis arasında yaşanan gerginlik sırasında bazı noktalarda şiddet olayları meydana geldi.