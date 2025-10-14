14 Ekim 2025, Salı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Tuzakları bozmanın vakti gelmedi mi?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, asıl gayenin Türk milletini feraha eriştirmek olduğunu ifade ederken; "Birbirimize yan gözle bakmaktan yorulmadık mı?" dedi. MHP lideri Bahçeli, "Cami ne kadar bizimse Cemevi de bizimdir" dedi.