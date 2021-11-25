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MGK sonrası açıklama! SON DAKİKA: Ekonomi vurgusu yapıldı

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Giriş: 25.11.2021 19:44
MGK bildirisinde terör örgütleriyle gerekli her türlü mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizildi. Ekonomideki konular da ele alındı. Açıklamada "İhracat odaklı politikalar ve tehditler değerlendirildi" denildi.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3 saat sürdü.

Peki, kritik Milli Güvenlik Kurulu'nda hangi kararlar alındı? İşte detaylar...

İŞTE MGK BİLDİRİSİ

Türkiye'nin hedeflerine uygun şekilde ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ve tehditler değerlendirilmiştir.

Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi, iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir.

İstihdam ve işgücü vurgusu yapıldı.

Kuzeydeki komşularımız arasındaki anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesinden yana olduğumuz belirtilmiştir.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI VERİLDİ

Irak'ın topraklarını terörden temizlemesi konusunda verdiği mücadeleye olan güçlü desteğimiz teyit edildi.

Türkiye'nin çağrılarına rağmen PKK/YPG terör örgütlerine destek verenler uluslararası hukukun açıkça ihlali olan bu faaliyetleri bir an evvel sonlandırmalı.

LİBYA MESAJI

Libya'daki seçimlerin hukuka uygun şekilde ve sükünet içinde gerçekleştirilebilmesi için tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiği belirtilmiştir.

ERMENİSTAN'A BARIŞ ÇAĞRISI

Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini fırsat olarak değerlendirmesinin, ateşkese tam uymasının ve iş birliği içinde olmasının önem arz ettiği belirtilmiştir.

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