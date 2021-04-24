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Metina'ya hava destekli kara harekatı! Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri ağır şekilde vuruluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2021 13:28
Güncelleme:24.04.2021 13:32
Türkiye bölücü terörle olan mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Kahraman Mehmetçik, savaş uçakları ve helikopterleri ile gece saatlerinden itibaren Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesindeki PKK hedeflerini ağır şekilde vuruyor. Karadan da bölgeye giren Mehmetçik, "Kaplan Pençesi"ni bölücü örgüte indiriyor. Harekatın detaylarını A Haber Yurt Haberler İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.
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