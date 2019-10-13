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13.10.2019

Metin Feyzioğlu'ndan flaş Barış Pınarı Harekatı ve dikkat çeken 'Sevr' mesajı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Suriye Ordusu’nun Suriye’de Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütleri PKK-YPG ve DEAŞ’ı bertaraf etmek için düzenlediği Barış Pınarı Harekatı tüm hızlıyla sürüyor. Operasyonun 5.gününde A Haber ekranına konuk olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, operasyona ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, Barış Pınarı Harekatı’nın haklı gerekçelerini ve hukuku boyutunu anlattı. ABD ve Avrupa’dan yapılan açıklamalara da değinen Feyzioğlu, operasyonu engellemek isteyenlere ve Türkiye’yi yalnızlaştırma politikası uygulayan ülkelere sert tepki gösterdi. Planı yapanların Batılı ülkelerin olduğunun altını çizen Feyzioğlu, “PKK/YPG bölgede Türkiye’yi yalnızlaştırmak isteyenlerin kara propaganda başlatanların bu sahadaki elleri, kolları, tetikçileridir. Dolayısıyla ne bekliyorsunuz ki, bu aslında 100 sene önce Sevr’i yazanların 100 sene sonra Sevr’i bu defa güney sınırımızdan Suriye üzerinden başlatıp Türkiye’ye yürüme operasyonudur.” dedi. Öte yandan Feyzioğlu, Arap Birliği’nin Barış Pınarı Harekatı’na yönelik ikiyüzlü açıklamalarına da değindi ağır sözlerle yüklendi. Feyzioğlu, “Artık ‘Ey Arap Birliği’ demenin zamanı geldi” dedi.
Libyadan Arap Birliğinin Türkiye karşıtı taleplerine ret LİBYA'DAN ARAP BİRLİĞİ'NİN TÜRKİYE KARŞITI TALEPLERİNE RET
Arap Birliğinden Barış Pınarı Harekatına küstah yorum ARAP BİRLİĞİ'NDEN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KÜSTAH YORUM
Dışişleri Bakanlığından sert tepki: Bu Arap dünyasına ihanet etmektir DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ: BU ARAP DÜNYASINA İHANET ETMEKTİR
AK Partiden ABye ve Arap Birliğine tepki AK PARTİ'DEN AB'YE VE ARAP BİRLİĞİ'NE TEPKİ

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Sayın Feyzioğlu bu senmisin gerçekten? Şoktayım İnan ağzına sağlık ya sen böyle gel ben ölürüm sana. Ülkeni siyasetçilerden bile iyi savunuyorsun.

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hayır0
cevapla 13.10.2019 10:44
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