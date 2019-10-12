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Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Bu Arap dünyasına ihanet etmektir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ: BU ARAP DÜNYASINA İHANET ETMEKTİR

Son dakika haberi... 'ndan Barış Pınarı Harekatı’na karşı Arap Birliği’nden yapılan skandal bildiriye geldi. Yapılan açıklamada, " Genel Sekreteri’nin ülkemizi suçlaması, terör örgütünün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir." denildi.

Sözcüsü Hami Aksoy, " Genel Sekreteri'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden bir terör örgütü yerine ülkemizi işgalci olarak suçlaması, bu örgütün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir." dedi.

Aksoy, Arap Ligi toplantısına ilişkin soru üzerine, terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın etnik temizlik politikasının ve insanlığa karşı işlediği suçların ilk ve en büyük mağdurunun Suriyeli Araplar olduğunu ve yüz binlerce Arap'ın, örgüt tarafından Fırat'ın doğusundaki evlerinden ve topraklarından sürüldüğünü hatırlattı.

Aksoy, "Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri'nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine Suriye'de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve 'Arap vatanını' parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret vericidir." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesi çerçevesinde Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı bağlamında yürütüldüğünü vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Başta Kudüs olmak üzere, Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında yüz binlerce insanı etkileyen gayrimeşru uygulamalar ve mezalim karşısında sesi çıkmayan Arap Ligi Genel Sekreteri'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden bir terör örgütü yerine ülkemizi işgalci olarak suçlaması, bu örgütün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir."

Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah yorum ARAP BİRLİĞİ'NDEN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KÜSTAH YORUM

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