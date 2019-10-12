Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Bu Arap dünyasına ihanet etmektir
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı’na karşı Arap Birliği’nden yapılan skandal bildiriye sert tepki geldi. Yapılan açıklamada, "Arap Ligi Genel Sekreteri’nin ülkemizi suçlaması, terör örgütünün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir." denildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Arap Ligi Genel Sekreteri'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden bir terör örgütü yerine ülkemizi işgalci olarak suçlaması, bu örgütün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir." dedi.
Aksoy, Arap Ligi toplantısına ilişkin soru üzerine, terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın etnik temizlik politikasının ve insanlığa karşı işlediği suçların ilk ve en büyük mağdurunun Suriyeli Araplar olduğunu ve yüz binlerce Arap'ın, örgüt tarafından Fırat'ın doğusundaki evlerinden ve topraklarından sürüldüğünü hatırlattı.
Aksoy, "Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri'nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine Suriye'de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve 'Arap vatanını' parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret vericidir." ifadelerini kullandı.
Barış Pınarı Harekatı'nın Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesi çerçevesinde Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı bağlamında yürütüldüğünü vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:
"Başta Kudüs olmak üzere, Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında yüz binlerce insanı etkileyen gayrimeşru uygulamalar ve mezalim karşısında sesi çıkmayan Arap Ligi Genel Sekreteri'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden bir terör örgütü yerine ülkemizi işgalci olarak suçlaması, bu örgütün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir."
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