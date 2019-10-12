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Libya'dan Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerine ret

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.10.2019
LİBYA'DAN ARAP BİRLİĞİ'NİN TÜRKİYE KARŞITI TALEPLERİNE RET

'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Arap Birliği'nin aleyhindeki taleplerini reddettiğini bildirdi

UMH'ya bağlı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, ", Cumhuriyeti'yle iş birliğini durdurmayı ve diplomatik temsil seviyesini düşürmeyi reddediyor." denildi.

Arap Birliği'nin dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantısının sonuç bildirisinde, "Arap ülkelerinden Türk hükümetiyle iş birliği yapmaması ve diplomatik temsil seviyesini düşürmesinin" talep edilmesi üzerine bu açıklamanın yapılmasına gerek duyulduğu ifade edildi.

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Bunun yanı sıra Libya yerel basınında, Libya'nın Arap Birliği Temsilcisi Salih eş-Şemahi'nin, Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının açılışında konuşmayı reddettiğine dair haberler yer aldı.

Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Mısır yönetimi, Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

, Somali ve Libya toplantının sonuç bildirisini imzalamamıştı.

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