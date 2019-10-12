Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah yorum
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebul Geyt, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu defalarca kez açıklamasına rağmen, bölgeyi terörden arındırmayı amaçlayan Barış Pınarı Harekatı'na yönelik olarak "egemenliğe saldırı" yorumunda bulundu ve küstah bir çıkışa imza attı.
Arap Birliği, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Mısır'ın çağrısıyla olağanüstü toplandı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebul Geyt; Türkiye, bölgedeki tek amacının terör koridorunu temizlemek olduğunu defalarca kez söylemesine rağmen harekatı 'egemenliğe saldırı' olarak yorumladı. Arap Birliği daha önce yaptığı açıklamada da operasyonu 'kabul edilemez' bulduklarını açıklamıştı.
Türkiye'nin operasyon düzenlediği bölgelerde Suriye rejiminden hiçbir kuvvet olmamasına rağmen Barış Pınarı Harekatı'na 'istila' deme küstahlığını gösteren Genel Sekreter, Türkiye'nin operasyonunu kınadı.
ARAP BİRLİĞİ NEDİR?
Arap Birliği 22 Arap ülkesinin üye olduğu bir ittifak topluluğu olarak biliniyor. Birlik Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye tarafından 22 Mart 1945'te Mısır'ın başkenti Kahire'de kuruldu.
7 ülkenin kuruluşundan itibaren yer aldığı daha sonra katılımlarla sayının 22'ye yükseldiği toplulukta ana üyelerin yanı sıra daimi gözlemci ülkeler de yer alıyor.
Arap Birliği'ne üye olan ülkeler;
Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, BAE, Umman, Yemen, Kuveyt, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya, Sudan, Somali, Filistin, Cibuti, Komorlar...
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Abd cirit atarken birleşmeyen araplar teröre darbe vururken hemencik birleşmişcevapla 12.10.2019 17:50
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