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Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah yorum

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
ARAP BİRLİĞİ'NDEN 'BARIŞ PINARI HAREKATI'A KÜSTAH YORUM

Arap , 'nin 'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu defalarca kez açıklamasına rağmen, bölgeyi terörden arındırmayı amaçlayan 'na yönelik olarak "egemenliğe saldırı" yorumunda bulundu ve küstah bir çıkışa imza attı.

Arap Birliği, 'nin Kuzey 'ye yönelik düzenlediği 'nın ardından 'ın çağrısıyla olağanüstü toplandı. Arap ; Türkiye, bölgedeki tek amacının terör koridorunu temizlemek olduğunu defalarca kez söylemesine rağmen harekatı 'egemenliğe saldırı' olarak yorumladı. Arap Birliği daha önce yaptığı açıklamada da operasyonu 'kabul edilemez' bulduklarını açıklamıştı.

Türkiye'nin operasyon düzenlediği bölgelerde Suriye rejiminden hiçbir kuvvet olmamasına rağmen Barış Pınarı Harekatı'na 'istila' deme küstahlığını gösteren Genel Sekreter, Türkiye'nin operasyonunu kınadı.

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ARAP BİRLİĞİ NEDİR?

Arap Birliği 22 Arap ülkesinin üye olduğu bir ittifak topluluğu olarak biliniyor. Birlik Mısır, , , , ve Suriye tarafından 22 Mart 1945'te Mısır'ın başkenti Kahire'de kuruldu.

7 ülkenin kuruluşundan itibaren yer aldığı daha sonra katılımlarla sayının 22'ye yükseldiği toplulukta ana üyelerin yanı sıra daimi gözlemci ülkeler de yer alıyor.

Arap Birliği'ne üye olan ülkeler;

Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Bahreyn, , BAE, Umman, , Kuveyt, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya, Sudan, Somali, Filistin, Cibuti, Komorlar...

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mesut mesut

Abd cirit atarken birleşmeyen araplar teröre darbe vururken hemencik birleşmiş

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evet2
hayır1
cevapla 12.10.2019 17:50
fetih fetih

BU ADAMLAR MİDEMİ BULANDIRIYOR.....

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 12.10.2019 17:19
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