Mesut Özil Vav TV’de soruları yanıtladı | F.Bahçe mi G.Saray mı? | Gazze’deki soykırım | Almanya’da Türk olmak

Eski futbolcu Mesut Özil, Vav TV'de "Gençlerle Baş Başa" programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Özil, "Uygur Türkleri ve Gazze'ye yapılan katliama karşı insanlığın ayağa kalkması gerekiyor" dedi. Öte yandan Özil, Avrupa'da yaşadığı dönemde kendi düşüncelerinden dolayı yargılandığını ve dışlandığını ifade etti.