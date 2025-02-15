16 Şubat 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Mesut Özil Vav TV'de soruları yanıtladı | F.Bahçe mi G.Saray mı? | Gazze'deki soykırım | Almanya'da Türk olmak
Mesut Özil Vav TV’de soruları yanıtladı | F.Bahçe mi G.Saray mı? | Gazze’deki soykırım | Almanya’da Türk olmak

Mesut Özil Vav TV'de soruları yanıtladı | F.Bahçe mi G.Saray mı? | Gazze'deki soykırım | Almanya'da Türk olmak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2025 23:41
Eski futbolcu Mesut Özil, Vav TV'de "Gençlerle Baş Başa" programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Özil, "Uygur Türkleri ve Gazze'ye yapılan katliama karşı insanlığın ayağa kalkması gerekiyor" dedi. Öte yandan Özil, Avrupa'da yaşadığı dönemde kendi düşüncelerinden dolayı yargılandığını ve dışlandığını ifade etti.
Mesut Özil Vav TV’de soruları yanıtladı | F.Bahçe mi G.Saray mı? | Gazze’deki soykırım | Almanya’da Türk olmak
Mesut Özil Vav TV’de!
Mesut Özil Vav TV'de!
Sözde yazar çarşaflıları hedef aldı!
Sözde yazar çarşaflıları hedef aldı!
Evlilik parasını uzay macerasına harcadı
Evlilik parasını uzay macerasına harcadı
CHP Kurultayı’na Lütfü Savaş’tan iptal davası!
CHP Kurultayı'na Lütfü Savaş'tan iptal davası!
Özgür Özel şiiri yanlış okudu!
Özgür Özel şiiri yanlış okudu!
Mahkeme adına kredi çekilen kişi haklı buldu!
Mahkeme adına kredi çekilen kişi haklı buldu!
İşte TÜSİAD gerçeği!
İşte TÜSİAD gerçeği!
Kahtalı Mıçe ne zaman toprağa verilecek?
Kahtalı Mıçe ne zaman toprağa verilecek?
Vali Mustafa Çiftçi ahaber.com.tr’ye konuştu
Vali Mustafa Çiftçi ahaber.com.tr’ye konuştu
AK Parti’de kongre heyecanı! Tüm gözler Erdoğan’da
AK Parti'de kongre heyecanı! Tüm gözler Erdoğan'da
Ameliyat masasında fiyat pazarlığına soruşturma!
Ameliyat masasında fiyat pazarlığına soruşturma!
Hamas-İsrail arasında 6. esir takası bugün
Hamas-İsrail arasında 6. esir takası bugün
Daha Fazla Video Göster