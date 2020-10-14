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Mesut Hakkı Caşın A Haber'de darbe imasının zamanlamasını yorumladı

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Giriş: 14.10.2020 23:18
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımının zamanlamasını A Haber'de değerlendirdi. Hassas bir davanın kararına yönelik böyle bir paylaşımın yapılmamasını gerektiğini vurgulayan Caşın, Enis Berberoğlu davasından dolayı siyasi bir mesaj verildiğini belirtti.

A Haber'deki Memleket Meselesi programının konuğu olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı mesajını değerlendirdi.

CAŞIN ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Anayasa Mahkemesi'nin kendi için Engin Yıldırım sorununu çözmesi gerektiğini vurgulayan Caşın, "Anayasa Mahkemesi Türk milleti adına bütün yargıyı denetleme yetkisine sahiptir. Ve üst mahkemedir, buradaki yargıçlar seçkindir. İster bir hakim olsun, ister bir öğretmen olsun kendi fikirlerini yansıtabilir. Ama burada maksadı aşan bir ifade vardır." dedi.

A Haber'de paylaşımın zamanlamasınıa dikkat çeken Prof. Dr. Caşın, "Mahkeme de "bizi bağlamaz" diyor. Görülmekte olan bir dava dikkat çekiyor. Enis Berberoğlu davası ile ilgili, TIR davası oldukça hassas. Milli İstihbaratı ve bekayı ilgilendiren bir davada, casuslukla suçlanan görülen bir davada alınan karara karşı siyasi görüş yapmanın zamanı değildi. AYM bunu kendi içinde çözecektir." şeklinde konuştu.

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