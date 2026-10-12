Mersin'de yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 17 yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Silifke-Gülnar arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün karıştığı kazada 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.