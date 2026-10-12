Şampuan ve konserve kutularından uyuşturucu çıktı! Mehmet Karataş operasyonun detaylarını anlattı

İstanbul'da narkotik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. İstanbul Havalimanı'nda Tunus asıllı olduğu belirtilen bir yolcu yakalanırken şampuan ambalajlarına ve konserve kutularına gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Kentin dört ilçesinde de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara ilişkin son bilgileri, operasyonlara ait özel görüntüler eşliğinde canlı yayında aktardı.