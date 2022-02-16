16 Şubat 2022, Çarşamba
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Mersin’de skandal olay! CHP Gençlik Kolları yerel gazeteyi bastı
Mersin'de bir yerel gazete, CHP Gençlik Kolları tarafından basıldı. Gazetecilere hakaretler yağdıran 50 kişilik grup çalışanlara da yumurta ve boya fırlattı. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın yapan kişileri gözaltına almak için operasyon başlattı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti de saldırıyı kınadı.