Mersin'de CHP ve HDP'ye şehit Eren Bülbül tepkisi: Cevabı sandıkta

Mersin’de Şehit Eren Bülbül’ün adının parka verilmesine CHP ve HDP’li üyelerin engel olmasına parkın bulunduğu mahallenin sakinleri tepki göstererek "Ret oyu veren meclis üyeleri unutmasınlar ki, halk sandıkta bunun cevabını verecektir" ifadelerini kullandı.