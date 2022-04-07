07 Nisan 2022, Perşembe
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Mersin'de CHP ve HDP'ye şehit Eren Bülbül tepkisi: Cevabı sandıkta
Mersin’de Şehit Eren Bülbül’ün adının parka verilmesine CHP ve HDP’li üyelerin engel olmasına parkın bulunduğu mahallenin sakinleri tepki göstererek "Ret oyu veren meclis üyeleri unutmasınlar ki, halk sandıkta bunun cevabını verecektir" ifadelerini kullandı.