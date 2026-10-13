Mersin Büyükşehir'de başkan vekili seçimi: Vahap Seçer'in yerine geçecek isim belli olacak

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde başkan vekili seçimi yapılacak. Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yerine görev yapacak isim, Belediye Meclisinde gerçekleştirilecek oylamayla belirlenecek. Gözler seçimden çıkacak sonuca çevrilirken A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı, Mersin'deki son gelişmeleri ve seçim sürecine ilişkin ayrıntıları canlı yayında aktardı.