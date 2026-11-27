Gürcistan'da Beşiktaş taraftarına orantısız güç! Filistin desteği sonrası saldırı: Maç 40 dakika durdu

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşma öncesi, sırası ve sonrasında Beşiktaş taraftarları ile tribünlerde yer alan Türk vatandaşlarına yönelik orantısız güç uygulandı. A Spor Muhabiri Efecan Öztaş'ın aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Göztepe formalarıyla tribünleri dolduran taraftarların Filistin bayrağı, kaşkolu ve "İşgale İsyan, Filistin'e Özgürlük" pankartı açması üzerine Gürcü polisi yakın mesafeden biber gazı ve jopla müdahalede bulundu. Siyah giyimli SWAT ekiplerinin de sahada ve sokakta görüldüğü olaylar nedeniyle karşılaşma 25. dakikada 40 dakika boyunca dururken, İstanbul'dan takımla birlikte gelen 30 kişilik Türk spor polisi taraftarları korumak için devreye girdi; UEFA anonsunun ardından yeniden başlayan maç sonrası ise Beşiktaşlı futbolcular söz konusu pankartın önünde fotoğraf çektirdi.