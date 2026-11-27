Emekliye çifte artış yolda! En düşük aylıkta 30-33 bin TL senaryosu ve prim gününe göre kademeli refah payı

Emekli maaşlarına yönelik düzenlemede kritik aşamaya gelindi. Takvim gazetesi genel yayın yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayan çalışmanın detaylarını anlattı. En düşük emekli aylığı için 30-33 bin TL aralığının konuşulduğunu belirten Erdem, prim gününe ve kazanca göre kademeli refah payı verilebileceğini, düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşmasının beklendiğini söyledi.