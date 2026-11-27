Başkan Köksal A Haber'de açıkladı: "Cumhurbaşkanımız Afyonkarahisar'a ayrı bir önem veriyor"

Mayıs ayında CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Zafer Kent Meydanı'nda A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un canlı yayın konuğu oldu. A Haber yayınında soruları yanıtlayan Başkan Köksal, kentte yaklaşık 2,5 yıldır sürdürdükleri sosyal tesislerden kentsel dönüşüme, eğitim ve sosyal yardımlardan kültür ve ulaşım projelerine kadar devam eden çalışmaları aktarırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlıkların Afyonkarahisar'a sağladığı hibe ve desteklere dikkat çekti.