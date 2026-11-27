Mustafa Sarıgül'e 5 ayrı suçlama: Sarıgül hakkındaki fezlekenin detayları neler?
Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı. A Haber canlı yayınında Merve Türkay'a konuya ilişkin son bilgileri aktaran A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, Meclis Başkanlığı'na gelen fezlekenin ardından işleyecek komisyon ve Genel Kurul sürecini anlatırken, Sarıgül hakkında dosyada yer alan 5 ayrı suçlamanın detaylarını da paylaştı.
Büşra ArgaEditör
Büşra Arga ahaberinternet@ahaber.com.tr