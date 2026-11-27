Gürcistan'da gözaltına alınan 16 Beşiktaş taraftarı serbest bırakıldı! İstanbul, Beşiktaşlı futbolcuları bekliyor

Gürcistan'da oynanan karşılaşma öncesinde ve sırasında yaşanan olayların ardından haksız yere gözaltına alınan 16 Beşiktaşlı taraftar, Türkiye ile Gürcistan arasında yürütülen yoğun diplomasi trafiği sonucunda serbest bırakıldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan canlı yayında son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, hem Beşiktaş kafilesinin dönüş hazırlıklarını hem de Gürcistan'da yaşananların perde arkasını tüm detaylarıyla paylaştı.