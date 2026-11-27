Beşiktaş maçındaki olaylar Gazze'de yankılandı: Canlı yayında patlama sesleri duyuldu

A Haber canlı yayınına Gazze'nin güneyinden katılan Malik El Astal, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı maçta yaşanan olayların Gazze'deki yankılarını anlattı. Yayın sırasında bulundukları aşevinin yakınındaki bir bölgeye düzenlenen saldırının patlama sesleri duyulurken, El Astal bölgedeki gıda krizi ve insani yardımların akıbetine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.