-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Otobüs şoförleri nasıl eğitiliyor? Ehliyet tek başına yetmiyor
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Otobüs şoförleri nasıl eğitiliyor? Ehliyet tek başına yetmiyor

Peş peşe yaşanan otobüs kazalarının ardından sürücülerin eğitim süreçleri gündeme geldi. Sürücü Kursu Yetkilisi Abdurrahim Aydemir, A Haber’e yaptığı değerlendirmede, otobüs şoförlüğü için B sınıfı ehliyet ve yaş şartının yanı sıra sağlık kontrolleri, psikoteknik ve SRC belgelerinin de gerektiğini belirtti. Aydemir, yolcu taşımacılığının büyük sorumluluk gerektirdiğini vurgulayarak sürücülere kurumlar tarafından oryantasyon eğitimi verilmesi ve eğitim süreçlerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Önceki Video
Fransa'da liselerde protesto dalgası büyüyor: 200'den fazla lise kapalı
Fransa'da liselerde protesto dalgası büyüyor: 200'den fazla lise kapalı
Mersin Büyükşehir'de başkan vekili seçimi: Vahap Seçer'in yerine geçecek isim belli olacak
Sonraki Video
Mersin Büyükşehir'de başkan vekili seçimi: Vahap Seçer'in yerine geçecek isim belli olacak
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar