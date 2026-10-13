Otobüs şoförleri nasıl eğitiliyor? Ehliyet tek başına yetmiyor

Peş peşe yaşanan otobüs kazalarının ardından sürücülerin eğitim süreçleri gündeme geldi. Sürücü Kursu Yetkilisi Abdurrahim Aydemir, A Haber’e yaptığı değerlendirmede, otobüs şoförlüğü için B sınıfı ehliyet ve yaş şartının yanı sıra sağlık kontrolleri, psikoteknik ve SRC belgelerinin de gerektiğini belirtti. Aydemir, yolcu taşımacılığının büyük sorumluluk gerektirdiğini vurgulayarak sürücülere kurumlar tarafından oryantasyon eğitimi verilmesi ve eğitim süreçlerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.