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Mersin Başkan Erdoğan'ı bekliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2023 18:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mersin mitinginde vatandaşlarla buluşacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve konuğu Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak aktardı.
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