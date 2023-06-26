26 Haziran 2023, Pazartesi
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Merdan Yanardağ'a "Öcalan" soruşturması
CHP fondaşı TELE1’de skandal üstüne skandal yaşanmaya devam ediyor. CHP ve FETÖ tarafından fonlanan TELE1’de Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan’a övgürler yağdırdı. Bebek katili Öcalan’ın serbest bırakmasını isteyen Yanardağ, hain teröristin cezaevinde kitap okumaktan ‘filozof’ olduğunu dile getirdi. Hadsiz söylemlerini her geçen gün yeni skandallarla güncelleyen Yanardağ’a sosyal medyadan yoğun tepki geldi. Skandal sonrası savcılık harekete geçerek, Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.