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Meral Akşener 5'li koalisyonda yok! Akşener o günü anlattı: Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı

A Haber
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Giriş: 06.03.2023 13:17
6'lı koalisyonu bozarak masadan kalkan Meral Akşener ne yapacak? Akşener'in masadan kalktığı gün neler yaşandı? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu İYİ Parti Genel Merkezi'nden detayları aktardı.
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Akşener 5’li koalisyonda yok
Akşener 5'li koalisyonda yok
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