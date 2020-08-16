Mensah Beşiktaş için İstanbu'a geldi! Mensah'ın ilk görüntüleri

Beşiktaş, Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bernard Mensah'ı İstanbul'a getirdi. Mensah'ın ilk görüntüleri A Spor tarafından naklen aktarıldı.

Beşiktaş, Kayserispor'dan 5 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Bernard Mensah'ı İstanbul'a getirdi.

Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği Ganalı yıldızı siyah-beyazlı yöneticiler karşıladı.

BERNARD MENSAH KİMDİR?

Bernard Mensah 17 Ekim 1994 yılında Gana'da dünyaya geldi. Merkez orta saha bölgesinde performans sergileyen oyuncu kariyerine Fetteh Feyenord'da başladı. 2012 yılında Portekiz ekiplerinden Guimares'in alt yapısında top koşturan oyuncu 2015 yılında 4 milyon euro bonservis bedeli ile Atletico Madrid'e transfer oldu.

Daha sonra Getefe, Guimares ve Atletico Madrid'de forma şansı bulan Mensah, 2017 yılında ise Kasımpaşa'ya kiralandı. Oyuncunun kiralama döneminin sona ermesiyle birlikte takımına geri dönerken bu kez devreye Kayserispor girdi. 400 bin euro bedelle kiralanan Mensah, yeni sezonda Kayserispor forması giyecek.