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Menemen Belediyesi'ne dev operasyon! Belediye başkanı ve yardımcıları gözaltında

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Giriş: 20.11.2020 09:33
Güncelleme:20.11.2020 09:40
Son dakika haberi... İzmir'in Menemen ilçesinde, resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı. Aralarında CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.

İzmir'de, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 21 kişi gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeye yönelik şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında olduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda, Aksoy ve bir belediye başkan yardımcısı ile 20 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLMİŞTİ
CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy "kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti.

Partiden, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." açıklaması yapılmıştı.

Disiplin Kurulu'na sevk edilen Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurmuştu. Aksoy, "Üyesi olduğum CHP'den istifa ediyorum. Belediye Başkanı olarak halkımızın verdiği yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim." ifadelerini kullanmıştı.

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