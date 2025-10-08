08 Ekim 2025, Çarşamba

Meloni hakkında UCM'ye soykırım şikayeti! Meloni: Tarihte böyle şikayet örneği yok
Meloni hakkında UCM’ye soykırım şikayeti! Meloni: Tarihte böyle şikayet örneği yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 16:39
İtalya Başbakanı Meloni soykırıma ortak olma suçlamasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne şikayet edildi. Roma'da bulunan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı detayları aktardı.
