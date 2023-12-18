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Meclis’te yine tansiyon yükseldi! AK Parti Meclis Grubunu terk etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 10:04
Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında yine tansiyon yükseldi. CHP Milletvekili Gizem Özcan, AK Parti'yi hedef alınca Grup Başkanvekili Özlem Zengin cevap vermek için söz hakkı istedi. Ancak CHP’li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca söz hakkı vermedi. AK Parti grubu yaşananları protesto ederek Genel Kurul’dan ayrıldı.
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