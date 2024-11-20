Meclis'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı engelleme girişimi

TBMM'de düzenlenen bütçe görüşmelerinde CHP'li milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişini engellemeye çalıştı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Selvi, "İsmet Paşa’nın çok ünlü bir sözü var. Eşkıya Meclis’e inmiş demişti. Şimdiye kadar Plan Bütçe Komisyonu’nda birçok bütçe görüşmelerini izledim ilk kez böyle bir şey yaşanıyor." dedi.

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