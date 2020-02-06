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06.02.2020
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar
Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Şentop, İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamalarıyla ilgili olarak, "Doğrudan 'Parlamento'yu hedef almaktır. Hukukçu arkadaşlar müdahil olma durumunu araştırıyor. Vesayete karşı mücadelede Meclis itham edilemez" ifadelerini kullandı.
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