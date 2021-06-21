Maske ne zaman çıkacak? 3. doz aşı yapılacak mı?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi saat 15'te salgın gündemiyle toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklama yapacak. Peki hangi adımlar atılacak? Kısıtlama saatlerinde esneme olacak mı? Normal hayata ne zaman geçilecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener değerlendirdi.

Prof. Dr. Alper Şener canlı yayında yaptığı açıklamalar:

"Bence salgının sonuna geliyoruz. Hatta beklediğimizden daha hızlı olabilir. Ama yine de tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Aşılma hızımız çok iyi gidiyor. Dolayısıyla beklenen günler tahminlerimizden daha erken gelebilir.

Aşıların çeşitlenmesi ile ilintili olarak antikor yanıtının daha iyi olacağını gösteren çalışmalar var. Özellikle İngiltere'de bunu görüyoruz. Onlar aşı tedariği ile ilgili sorun yaşadığında bile 1. ve 2. doz aşılarını farklı vurdular.

3. doz aşı yani hatırlatma aşısı içinde farklı üretim şeklinde olan aşılarında uygulanabileceği yönünde bilim dünyasında bir teammül oluştu.

Bu aşılama ile daha fazla antikor oluştuğu ve daha fazla koruduğu ve daha fazla sürdüğü söyleniyor. Bu da bizim için önemli bir avantaj ve Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir."