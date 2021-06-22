22 Haziran 2021, Salı
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Marmara'ya ''Suni teneffüs'' | 30 metre derinliğe oksijen verecek cihazlar denize bırakıldı
Marmara Denizi’nde müsilajla mücadele kapsamında temizlik çalışmaları devam ediyor. Son olarak Kocaeli Körfezi’ndeki 4 farklı noktada 30 metre derinliğe oksijen verilecek. Peki, oksijen cihazı nasıl çalışıyor? Sorunun cevabını Kocaeli’mde bulunan A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.