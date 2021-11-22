Marmara Gölü tamamen kurudu! Mars ile benzerliği dikkat çekti

Manisa’nın Gölmarmara, Salihli ile Saruhanlı ilçeleri arasında hem yer hem de göçmen kuşların kritik bir durağı olan Marmara Gölü, tamamen kurudu. Gölün son hali NASA’nın paylaştığı Mars görüntülerine benzerliği ise ilgi topladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan" olarak tescil alan ve aynı zamanda geçmişte tepeli pelikan, karabatak benzeri türü tehlikede olan kuş cinsleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü'nde sudan eser kalmadı. Küresel ısınma ve gölü besleyen kaynakların baraja çevrilmesi benzeri sebeplerden dolayı kuruyan göl adeta çöl oldu. Gölün müdavimi olan su kuşları ise bölgeyi terk ederken, bir zamanlar kuş sesleriyle yankılanan göl havzası şimdilerde sessizliğe büründü.



MARS'A BENZETİLDİ

Drone ile görüntülenen gölün NASA tarafından paylaşılan Mars görüntülerine benzerliği ise dikkat çekiyor. Adeta farklı bir gezegeni andıran göl havzası özellikle gün batımında tamamen kızıla bürünerek bilimkurgu filmlerini aratmayan görünüme kavuşuyor.

BALIK AVCILIĞI BİTTİ

Tabanında derin çatlaklar oluşan gölde bir zamanlar ihracatı yapılan balık avcılığı da artık sona erdi. Göl kıyısında terk edilen balıkçı tekneleri çürümeye yüz tuttu.



MANZARAYI GÖRMEYE GELENLER ŞOKE OLDU

Öte yandan, gölün olduğu bölgeye gelerek manzara fotoğrafı çekmek isteyen vatandaşlar ise hayal kırıklığına uğradı.

"TAMAMEN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

İzmir'in Menemen ilçesinde fotoğraf çekmek amacıyla Marmara Gölü'ne geldiğini ancak hayal kırıklığına uğradığını belirten Hasan Sevinti, "Fotoğraf çekmek için Türkiye'nin birçok yerine gidiyoruz. Torunumla beraber buraya fotoğraf çekmeye geldik. Hem de torunum gölü görsün istedim. Zaman zaman suyun azaldığını görüyorduk burada ancak bu sefer tamamen hayal kırıklığına uğradık. Tekneler bile karada hiçbir işe yaramaz vaziyette duruyorlar. Fotoğraf adına bir şey kalmamış ancak haber adına çok şey var. Üzüntü verici bir durum. Daha önce 5-6 yıldır sürekli geliyordum buraya. Her geldiğimde suyun azaldığını görüyordum ancak bu sefer hiç su kalmamış. Tarımsal anlamda çok su çekiliyor burada. Tarım arazilerinin sulanmasına da buradan su gidiyor. Buraya gelmek için 50 metre ileride arabaları bırakıyorduk şimdi gölün yüzeyindeyiz" diye konuştu.

Gölün içler acısı hali ise drone ile görüntülendi.