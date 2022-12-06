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Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nun çıkışını hiçe saydı adaylığa göz kırptı: 6'lı masa ne derse o

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Giriş: 06.12.2022 20:17
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener'in 6'lı masaya önerdiği iki isimden biri olan Mansur Yavaş, adaylık için çarpıcı bir açıklamada bulundu. Genel başkanının adaylığını görmezden gelerek 2023 için açık kapı bırakan Yavaş, "6'lı masa ne derse ona uyacağız" diye konuştu. Öte yandan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da belediyecilik maskeli sır bir görüşme gerçekleştirdi.
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