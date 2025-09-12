12 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Manavgat Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu: Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi
Manavgat Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu: Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi

Manavgat Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu: Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2025 11:38
Antalya’nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da adının geçtiği dosyada yapılan arama ve yer gösterme işlemleri sonucunda 3 kilogram külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 Dolar ele geçirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Manavgat Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu: Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi
Sahte diploma davası 10 Ekim’e ertelendi!
Sahte diploma davası 10 Ekim'e ertelendi!
Manavgat Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu!
Manavgat Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu!
Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a adaylık çağrısı
Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a adaylık çağrısı
ÇArpıcı sözler: Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz
ÇArpıcı sözler: Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz
CHP belediyelerinde krizler sürüyor!
CHP belediyelerinde krizler sürüyor!
İzmir’de polise saldırı! 10 şüpheli adliye sevk edildi
İzmir’de polise saldırı! 10 şüpheli adliye sevk edildi
İzmir polis merkezine saldırı soruşturması!
İzmir polis merkezine saldırı soruşturması!
Can Holding’e soruşturmanın detayları!
Can Holding’e soruşturmanın detayları!
Bakan Fidan’dan İtalya’da diplomasi trafiği!
Bakan Fidan'dan İtalya'da diplomasi trafiği!
Gazze’de can kaybı 65 bine dayandı!
Gazze'de can kaybı 65 bine dayandı!
Sumud filosu Gazze yolunda!
Sumud filosu Gazze yolunda!
161 DEAŞ’lı yakalandı
161 DEAŞ'lı yakalandı
Daha Fazla Video Göster