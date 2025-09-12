Manavgat Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu: Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da adının geçtiği dosyada yapılan arama ve yer gösterme işlemleri sonucunda 3 kilogram külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 Dolar ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN