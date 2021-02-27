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Maltepe'de çöp dağları oluştu! İBB'den skandalı örtbas etme çabası

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Giriş: 27.02.2021 09:59
Güncelleme:27.02.2021 10:10
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde başlayan grev sonrası ilçede sokaklarda çöp yığınları oluştu, İBB'nin duruma müdahale etmemesi ise isyan ettirdi. Vatandaşların ulaştığı Beyaz Masa'dan yapılan açıklamada; ilçenin Maltepe Belediyesi'nin yükümlülüğünde olduğu, yasal mevzuattan dolayı İBB'nin hizmet veremediği belirtildi. Bu açıklamadan günler sonra CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri işçilerin grevde olduğu ve çöp dağlarının görüldüğü Maltepe'de gizlice çöpleri toplarken görüntülendi. İBB ekibini gören bir vatandaş "Grev bitti mi, çöpleri neden topluyorsunuz? Bu yaptığınız grev kırıcılığı" diyerek tepki gösterdi. Çöp toplayan ekiplerin kaçamak cevapları gözlerden kaçmadı.
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